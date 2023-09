UE, Tajani “Gentiloni non segua la visione dei paesi rigoristi” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Le critiche a Gentiloni le ha fatte Salvini. Mi auguro che Gentiloni lavori tenendo conto di essere il commissario italiano e di avere una visione che non sia quella dei paesi rigoristi per quanto riguarda la riforma del Patto di Stabilità”. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani in un’intervista a “Radio anch’io” rispondendo alla domanda sulle affermazioni del ministro dei trasporti Matteo Salvini su Paolo Gentiloni definito “un commissario europeo che giocava con la maglietta di un’altra nazionale”.

