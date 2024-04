BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Secondo il nostro punto di vista si tratta di un passo in avanti nella giusta direzione”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini in merito al nuovo patto sulla migrazione e l’asilo approvato dall’Eurocamera riunita in plenaria a Bruxelles. “Non è la soluzione di tutti i problemi, ma l’avvio di un percorso da completare nella prossima legislatura”, ha proseguito.

