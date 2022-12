Ue, ok della Camera a risoluzione maggioranza su comunicazioni Meloni - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Via libera della Camera alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles. “Riteniamo che l’Ue debba essere unita nel sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa. Non abbiamo cambiato idea ora che siamo al governo. Un impegno verso la causa ucraina l’abbiamo sempre sostenuto fin dall’inizio a 360 gradi”, ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni.

