Ue, nel 2025 produzione di birra in calo - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 i Paesi dell’Unione europea hanno prodotto complessivamente 34,4 miliardi di litri di birra. Il dato, rilevato da Eurostat, evidenzia una lieve flessione dello 0,7% rispetto al 2024, ma conferma una crescita del 2% rispetto al 2020. La maggior parte della produzione, pari a 32 miliardi di litri, riguarda la birra con un contenuto alcolico superiore allo 0,5%. La produzione di birra a basso contenuto alcolico e analcolica ha invece raggiunto i 2 miliardi di litri. A guidare la classifica dei produttori europei è la Germania, seguita da Spagna e Polonia. Nonostante il lieve calo registrato nell’ultimo anno, il settore resta su livelli superiori a quelli del 2020. Tra gli Stati del continente dove si è prodotta meno birra alcolica figurano la Norvegia, seguita dalla Slovacchia, dall’Estonia, dalla Lettonia e Montenegro. Nonostante il lieve calo registrato nell’ultimo anno, il settore resta su livelli superiori a quelli del 2020.

mgg/azn