Ue, Moratti "Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari" - Tuttoggi.info

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Ue, Moratti “Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari”

ItalPress

Ue, Moratti “Problema casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari”

Mer, 09/09/2026 - 11:02

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il problema della casa non si risolve limitando la libertà dei proprietari, si risolve costruendo più case e ristrutturando quelle abbandonate. La proposta del commissario socialista europeo Jorgensen, sugli affitti brevi rischia di introdurre nuovi divieti e restrizioni ai piccoli proprietari e famiglie anche sulle seconde case”. Lo afferma l’eurodeputata del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti.
“È la strada sbagliata e come Forza Italia e Partito Popolare europeo ci batteremo per fermarla, così come ci stiamo battendo per contrastare la direttiva Case Green, che imporrebbe riqualificazioni tra i 20 mila e 60 mila euro ad appartamento”, sottolinea Moratti.

sat/gsl

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