 Ue, Metsola "Servono risposte su competitività, sicurezza ed economia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ue, Metsola “Servono risposte su competitività, sicurezza ed economia”

ItalPress

Ue, Metsola “Servono risposte su competitività, sicurezza ed economia”

Mer, 16/09/2026 - 11:03

Condividi su:


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi viviamo uno dei momenti salienti del nostro calendario annuale: il discorso sullo Stato dell’Unione. È anche l’occasione per i deputati di dibattere, porre domande ed esigere risposte”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in un punto stampa prima del discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria di Strasburgo.
“Dal punto di vista del Parlamento europeo, le nostre richieste sono piuttosto chiare – ha aggiunto Metsola -. Innanzitutto, ci aspettiamo annunci incisivi sulla competitività: come contenere i costi e, al contempo, come l’Europa possa competere e camminare sulle proprie gambe. In secondo luogo, la questione della sicurezza: come garantire la protezione delle nostre frontiere esterne e far sì che i cittadini si sentano sicuri all’interno dell’Unione europea – ha spiegato Metsola -. In terzo luogo, il clima: soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, dobbiamo assicurarci di essere preparati a fronteggiare i fenomeni meteorologici estremi nel nostro continente. Infine, l’agenda sociale: come rendere la vita più accessibile e sostenibile per i
nostri cittadini. È questo che i cittadini vogliono”.

sat/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!