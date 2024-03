Ue, Meloni "Von der Leyen bis? Il tema è per fare cosa" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ursula Von der Leyen è ancora una buona candidata per la presidenza della Commissione? “Questo è un dibattito che appassiona voi e non me”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles dopo il Consiglio Europeo.“Ci sono dei candidati, poi gli europei voteranno, dopo il voto si vedranno i pesi e si capirà cosa si può fare. Il tema che appassiona me è ‘Per fare cosa?’. Ursula Von der Leyen o chiunque altro qual è l’Europa che vuole realizzare? Penso che l’Europa di domani debba essere molto diversa dall’Europa di oggi, in tema di rapporto con la propria capacità di incidere sulla competitività, molto meno ideologico”.

