Ue, Meloni "Sul Green Deal buonsenso prevarrà su ottusità ideologica" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Mi considero una persona ottimista, forse si potrebbe dire ingenua, però sono abituata a pensare che in ogni contesto prima o poi il buonsenso ha la meglio sull’ottusità ideologica. Sono convinta che riusciremo a superare pian piano le regole che l’Europa si è autoimposta negli anni e che hanno soffocato la competitività e la prospettiva di crescita industriale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con Bruno Vespa durante il Forum in Masseria.

Fonte video: Palazzo Chigi