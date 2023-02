sat/gtr

(fonte: Palazzo Chigi)

“Abbiamo chiesto che si faccia una proposta di un Fondo sovrano, ma siamo consapevoli di come un fondo del genere richieda del tempo, e noi non abbiamo tempo. La proposta italiana, oltre a quella del Fondo sovrano, era la possibilità di una flessibilità sui fondi esistenti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo straordinario.