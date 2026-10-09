Ue, Mantovano "La crisi è in larga parte autoindotta, strada è sussidiarietà" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La crisi dell’Unione europea è in larga parte autoindotta e si può affrontare restituendo spazi di autonomia agli Stati membri. Lo ha sostenuto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo a Roma, al Palazzo della Consulta, al seminario “Le trasformazioni dell’Europa”, alla presenza del Presidente della Repubblica. Il seminario si è tenuto in occasione della presentazione del libro di Giovanni Pitruzzella “L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia”. “Il centro della riflessione è ciò che l’autore definisce il trade-off tra legittimazione ed efficienza e, se si vuole, tra democrazia e tecnocrazia. Da un lato l’eccesso di regolazione, dall’altro la tendenza alla completa omologazione sono indicati tra le cause della crisi che colpisce l’Unione. Una crisi in larga parte autoindotta, quindi non impossibile da affrontare. E lo spiega bene Pitruzzella quando pone come base della legittimazione dell’Unione il mantenimento di spazi di autonomia decisionale in capo agli Stati membri. In tal modo verrebbe attuato, ed è sempre l’autore a sottolinearlo, quel principio di sussidiarietà consacrato dal Trattato dell’Unione, a sua volta coerente col motto dell’Unione europea ‘Unita nella diversità'”.

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(Fonte video: Palazzo Chigi)