Ue, l’Ungheria ferma il via libera al nuovo bilancio pluriennale - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La revisione del QFP (quadro finanziario pluriennale), in tutte le sue componenti e priorità – ossia sostegno all’Ucraina, migrazione e dimensione esterna, piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa, pagamenti degli interessi di NGEU (NextGenerationEU), strumenti speciali, nuove risorse proprie ed elementi che riducono l’incidenza sui bilanci nazionali – è sostenuta con fermezza da 26 capi di Stato o di governo. Torneremo sulla questione all’inizio del prossimo anno”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L’Ungheria non ha dato ancora il via libera alla revisione del QFP.

