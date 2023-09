ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea rivede al ribasso le stime di crescita. Per il 2023 nell’Unione si prevede +0,8%, rispetto all’1% della stima precedente, mentre per il 2024 si scende dall’1,7% all’1,4%. Per l’Eurozona la crescita è prevista dello 0,8% per l’anno in corso, rispetto all’1,1% della stima precedente, e dell’1,3% nel 2024, in calo rispetto all’1,6% previsto inizialmente.

