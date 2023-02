Ue, Fitto “Sul fondo sovrano il fattore tempo è decisivo” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Sul fondo sovrano c’è una sollecitazione forte per la presentazione di una proposta entro l’estate. Il fattore tempo è decisivo ed è interconnesso con il tema la flessibilità”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione alle Commissioni riunite Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato in vista del Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio.“La flessibilità concessa ci consentirebbe di usare risorse immediate. Ci sono Paesi che hanno posizioni differenti, ci stiamo confrontando, noi il fondo sovrano lo sosteniamo”, ha aggiunto.Quanto all’ipotesi di modificare le regole sugli aiuti di Stato in risposta all’Inflation Reduction Act statunitense, il ministro ha sottolineato: “Riteniamo che questa proposta rischia di essere pericolosa perchè altera la tenuta del mercato interno. Queste modifiche devono essere valutate con la massima prudenza, la nostra posizione è molto cauta e non favorevole a questa procedura accelerata”.

– foto Agenziafotogramma.it –