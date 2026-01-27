Ue e India concludono i negoziati per l’accordo di libero scambio - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea e l’India hanno concluso i negoziati per uno storico accordo di libero scambio, il più grande mai siglato da entrambe le parti. Un’intesa che rafforza i legami tra la seconda e la quarta economia mondiale in un momento di crescenti tensioni geopolitiche.

L’UE e l’India già commerciano beni e servizi per oltre 180 miliardi di euro l’anno, sostenendo circa 800 mila posti di lavoro europei. Questo accordo dovrebbe raddoppiare le esportazioni di beni dall’Ue verso l’India entro il 2032, con una riduzione tariffaria che farà risparmiare circa 4 miliardi di euro all’anno alle imprese europee.

Per le aziende del Vecchio Continente si aprono opportunità senza precedenti nel paese più popoloso al mondo, con 1 miliardo e 450 milioni di abitanti e un PIL di 3.400 miliardi di euro. L’India ha concesso all’Ue riduzioni tariffarie mai accordate prima: i dazi sulle automobili scenderanno gradualmente dal 110% fino al 10%, mentre quelli sui componenti auto saranno eliminati entro dieci anni. Un capitolo dedicato aiuterà le piccole e medie imprese europee a sfruttare appieno queste nuove opportunità di export, con punti di contatto specifici per fornire informazioni e assistenza.

gsl