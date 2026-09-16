Ue, Della Valle "Nel rapporto sugli attacchi ibridi c'è doppio standard" - Tuttoggi.info

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Nel mio intervento ho denunciato di fatto che il report annuale, appunto, di questa commissione speciale “Scudo per la Democrazia” usa troppo spesso i doppi standard, perché è un report in cui si è parlato di attacchi ibridi, di cybersicurezza, sono stati individuati dei paesi “nemici”, quali Russia, Corea del Nord, Cina, Iran, eccetera, eccetera, ma purtroppo non si è parlato realmente degli attacchi ibridi”. Lo afferma l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle.

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