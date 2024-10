Ue, dagli Stati membri via libera ai dazi sulle auto elettriche cinesi - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La proposta della Commissione europea di istituire dei dazi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina ha ottenuto il sostegno degli Stati membri dell’Unione. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la conclusione dell’inchiesta antisovvenzioni portata avanti da Bruxelles. Parallelamente l’Unione Europea e la Cina continuano a lavorare per arrivare a una soluzione alternativa che sia pienamente compatibile con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Anche l’Italia si è espressa a favore della linea portata avanti dalla Commissione Europea, e il Governo auspica che il negoziato con la Cina riprenda sia nel formato bilaterale sia presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha ribadito il no dell’Italia a ogni ipotesi di “guerra commerciale”, sottolineando come serva preservare la partnership industriale e commerciale con la Cina, in una logica win-win basata sul principio della reciprocità.

