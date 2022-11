sat/gsl

Dal 2035 nell’Unione Europea non si potranno più vendere auto con motore termico. Su questa scadenza è arrivato il via libera definitivo con l’accordo tra Parlamento e Consiglio Europeo. L’obiettivo verrà raggiunto attraverso passi graduali e obbligatori per i costruttori. Si dovrà raggiungere un taglio del 25% delle emissioni di CO2 nel 2025 e del 55% nel 2030.