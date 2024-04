Ue, Calenda "Pensiero di Meloni sull'Europa pericolo per l'Italia" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Meloni ha tracciato un’Europa che si va estinguendo con meno competenze meno competenze, che non va avanti e senza esercito europeo. Nel pensiero europeo della Meloni c’è grande pericolo per l’Italia, per l’Europa e la sua sopravvivenza”. Lo ha detto il segretario di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione a Milano della candidatura alle europee del sostituto procuratore Cuno Tarfusser commentando le parole della premier Giorgia Meloni riferite alla presentazione del manifesto dei Conservatori Europei in vista delle elezioni di giugno.(ITALPRESS)

