Ue, Bombardieri "Il 28esimo regime danneggia i lavoratori" - Tuttoggi.info

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Ue, Bombardieri “Il 28esimo regime danneggia i lavoratori”

ItalPress

Ue, Bombardieri “Il 28esimo regime danneggia i lavoratori”

Gio, 24/09/2026 - 14:03

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BRUXELLES (ITALPRESS) – Il cosiddetto 28^ regime europeo, proposto dalla Commissione Ue per semplificare l’attività delle imprese, ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare la competitività dell’economia “rischia di indebolire i Paesi e i contratti di lavoratori e lavoratrici che hanno raggiunto risultati importanti”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della manifestazione organizzata a Bruxelles dalla Ces, il Sindacato europeo.
“Anziché elevare il livello di tutela dei salari nei paesi dove questi sono bassi, la commissione approva un regime che riduce e diminuisce i diritti e i salari. Si applica la possibilità per molte aziende e per molte società di avere la sede sociale in un paese diverso da quello dove opera ed è chiaro che potrebbe applicare il contratto del paese di provenienza. Questo significa indebolire i lavoratori e le lavoratrici – ha aggiunto -. Noi vogliamo un’Europa, ma un’Europa più solidale, un’Europa che sia in grado di dare risposta a chi in questo momento sta perdendo i posti di lavoro”.

xf4/sat/gsl

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