Nel suo secondo anno di funzionamento, il Fondo per Europeo per la Modernizzazione ha erogato 4,11 miliardi a sostegno di 61 progetti in otto Paesi. Le risorse serviranno a finanziare progetti per la riduzione di emissioni di gas a effetto serra nei settori dell’energia, industria, trasporti e agricoltura e migliorare l’efficienza energetica.

