Udinese, media: "Verso cessione a fondo americano per 150 milioni di euro" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La famiglia Pozzo ha venduto la società di calcio Udinese a un fondo americano per oltre 150 milioni di euro. La notizia, anticipata dal Tgr del Friuli-Venezia Giulia, non ha trovato conferme in società. L’accordo preliminare sarebbe stato già raggiunto nei giorni scorsi.

Giampaolo Pozzo e la sua famiglia acquistarono l’Udinese nel 1986 mantenendola in Seria A per 29 stagioni consecutive con bilanci sani e da una decina di anni anche con un moderno stadio di proprietà. Dell’accordo non farebbe parte la cessione della squadra di calcio inglese del Watford, posseduta dal figlio Gino Pozzo.