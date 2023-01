Alle nove di questa mattina Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nell’aula Paolo VI in Vaticano per l’udienza generale del mercoledì. Al suo arrivo, non in carrozzina, ma camminando con il sostegno di un bastone, il Santo Padre è stato accolto da applausi e grida di incitamento: “Viva il Papa”. All’esterno, in Piazza San Pietro, va avanti la processione dei fedeli per salutare il Papa Emerito Benedetto XVI.

