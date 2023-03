Ucraina, Zelensky “Stiamo facendo di tutto per vincere la guerra”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La forza della nostra difesa è la forza del nostro popolo. Gli ucraini diventano guerrieri in un momento cruciale: combattono, non cercano ciò che non gli appartiene, fanno tutto per riconquistare il proprio. Vinceremo questa guerra. Stiamo facendo di tutto per questo”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“Ci sosteniamo a vicenda – aggiunge -. Rafforziamo lo Stato. Uniamo il mondo per il bene della nostra vittoria, con le azioni di tutti coloro che stanno combattendo per l’Ucraina, che stanno combattendo per il nostro Paese e per i loro fratelli d’armi, che stanno facendo di tutto per non lasciare che il nemico prenda la nostra terra”.

– foto Agenziafotogramma.it –