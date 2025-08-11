 Ucraina, Zelensky “Russia non ferma uccisioni, non merita premi” - Tuttoggi.info
Ucraina, Zelensky “Russia non ferma uccisioni, non merita premi”

ItalPress

Ucraina, Zelensky "Russia non ferma uccisioni, non merita premi"

Lun, 11/08/2025 - 15:18

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia si rifiuta di fermare le uccisioni e quindi non dovrebbe ricevere alcun premio o riconoscimento positivo”. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram.

“Questa non è solo una posizione morale, è una posizione razionale. Le concessioni non convincono un assassino. Ma una protezione davvero forte della vita ferma gli assassini”, ha proseguito. Secondo il capo dello Stato ucraino, “la Russia sta prolungando la guerra e quindi merita una maggiore pressione da parte del mondo”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS)

