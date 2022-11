“Siamo pronti per la pace, per una pace equa e giusta, la cui formula abbiamo più volte espresso. Il mondo conosce la nostra posizione: chiediamo il rispetto per la nostra integrità territoriale e il rispetto per il nostro popolo”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, lo afferma in un video pubblicato sui social.

