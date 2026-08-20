Ucraina, Zelensky “Mosca non considererà la pace senza una difesa antimissile” - Tuttoggi.info

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Ucraina, Zelensky “Mosca non considererà la pace senza una difesa antimissile”

ItalPress

Ucraina, Zelensky “Mosca non considererà la pace senza una difesa antimissile”

Gio, 20/08/2026 - 09:32

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KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Purtroppo, mentre Mosca investe in armamenti balistici e nell’escalation, il mondo non sempre reagisce in modo adeguato a tali attacchi. E finchè l’Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’ultimo attacco russo. “L’attacco è stato massiccio: i russi si sono preparati a lungo e hanno combinato munizioni di vario tipo – missili e droni – per danneggiare il più possibile le infrastrutture civili. Si registrano danni a Kiev e nella regione, in particolare nelle aree di Odessa e Chernihiv”, spiega. “Edifici residenziali sono stati danneggiati nella capitale, in particolare un grattacielo di cui sono stati distrutti i piani superiori, così come un ospedale pediatrico e una scuola. Le operazioni di soccorso continuano: al momento, si sa che l’attacco russo ha causato la morte di 12 persone a Kiev e di una persona nella regione. Circa 40 persone sono rimaste ferite. Nella regione di Odessa, il nemico ha attaccato con droni un checkpoint al confine con la Moldavia, mentre nella regione di Chernihiv ha colpito un’infrastruttura del gas”.
“Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la nostra protezione e il programma FREYJA è in continua evoluzione. Tuttavia, i missili intercettori per i Patriot non sono ancora stati sostituiti, e ne abbiamo bisogno ogni giorno”, ricorda Zelensky. “Ogni missile in più salva la vita dei nostri cittadini. Ringrazio tutti coloro che comprendono questa situazione e si adoperano per offrire il loro aiuto”, conclude il presidente ucraino.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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