Ucraina, Zelensky “Dalla Spagna arriveranno carri armati Leopard” - Tuttoggi

KIEV (ITALPRESS) – “Questa è la seconda visita del primo ministro Pedro Sanchez in Ucraina durante la guerra. Sia le visite che i nostri negoziati sono davvero importanti e rafforzano le relazioni amichevoli e la cooperazione tra tutti gli europei”.Lo scrive su telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Oggi ho ricevuto assicurazioni che la Spagna ci fornirà carri armati Leopard – aggiunge – I soldati ucraini stanno già imparando come far funzionare questi carri armati in Spagna. Spero che a questa cooperazione ucraina-spagnola seguiranno altre decisioni che ci consentiranno di liberare la nostra terra prima possibile”.

