Ucraina, Zelensky a Washington: "Pace deve essere duratura" - Tuttoggi.info

 Ucraina, Zelensky a Washington: "Pace deve essere duratura"
Ucraina, Zelensky a Washington: “Pace deve essere duratura”

tecnical

Ucraina, Zelensky a Washington: “Pace deve essere duratura”

Lun, 18/08/2025 - 08:03

(Adnkronos) – “La pace” in Ucraina “deve essere duratura”. A ribadirlo è Volodymyr Zelensky che conferma di essere arrivato a Washington e sottolinea che “condividiamo il forte desiderio di porre fine a questa guerra rapidamente e in modo sicuro”, insistendo sulla “pace duratura”. “Non come è stato anni fa, quando l’Ucraina è stata costretta a cedere la Crimea e parte del nostro est, parte del Donbass, e Putin ha semplicemente usato questo come punto di partenza per un nuovo attacco – incalza il presidente ucraino in un post su X – O come quando all’Ucraina nel 1994 vennero date le cosiddette ‘garanzie di sicurezza’, che non hanno funzionato”. 

Per Zelensky, “la Crimea non avrebbe dovuto essere ceduta, come gli ucraini non hanno ceduto Kiev, Odessa o Kharkiv dopo il 2022”. “Gli ucraini combattono per la loro terra, per la loro indipendenza. I nostri soldati riportano successi nelle regioni di Donetsk e Sumy – prosegue – La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha avviato” con l’invasione su vasta scala dell’Ucraina avviata il 24 febbraio di tre anni fa. “Spero che la nostra forza congiunta con l’America e i nostri amici europei costringa la Russia – conclude – a una pace vera”. 

