 Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: "Putin vuole accordo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: “Putin vuole accordo”

tecnical

Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: “Putin vuole accordo”

Mar, 19/08/2025 - 00:04

Condividi su:

(Adnkronos) – “Penso che voglia fare un accordo con me, ti rendi conto? Per quanto folle suoni”. Queste le parole sussurrate da Donald Trump ad Emmanuel Macron, e riferite al presidente russo Vladimir Putin, prima dell’incontro allargato alla Casa Bianca. 

 

Le parole di Trump sono state captate da un microfono rimasto acceso e riferite a Vladimir Putin. “Penso che voglia un accordo”, ha insistito il presidente americano rivolgendosi al presidente francese. 

Il vertice ha offerto l’occasione per ricostruire il feeling tra Trump e Macron, negli ultimi mesi bacchettato dal presidente americano. Il presidente francese, ha ricordato Trump introducendo i sette leader seduti al tavolo per l’incontro allargato sull’Ucraina, “è il primo che ho incontrato come dignitario straniero e mi è piaciuto fin dal primo giorno”. “Ora mi piace ancora di più”, ha detto Trump, che due mesi fa, in occasione del G7, lo aveva accusato di essere “in cerca di fama: intenzionalmente o meno, spesso sbaglia”. E questo perché Macron aveva giustificato la partenza improvvisa del presidente americano dal vertice in Canada sostenendo che fosse per negoziare il cessate il fuoco tra Israele e Iran in quei giorni in guerra. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!