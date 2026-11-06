Ucraina, Tajani "Unità dell'Europa è fondamentale" - Tuttoggi.info

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Ucraina, Tajani “Unità dell’Europa è fondamentale”

ItalPress

Ucraina, Tajani “Unità dell’Europa è fondamentale”

Ven, 06/11/2026 - 16:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che il presidente Costa abbia detto che la richiesta dell’Italia è legittima. L’Italia pone un problema politico concreto che riguarda il ruolo geopolitico dell’Ue, noi vogliamo che conti di più e per farlo deve parlare con una sola voce. L’unità di tutta l’Europa è fondamentale per contare in questa trattativa. Mi pare che a Costa abbia dato una risposta positiva e mi auguro si possa affrontare e risolvere il problema perché serve un portavoce dell’Europa, altrimenti è economicamente forte ma rimane politicamente debole”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli “Stati Generali dei garantisti”.

xb1/sat/azn

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