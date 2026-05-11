Ucraina, Tajani “Sarà Ue a scegliere rappresentante per negoziati pace con Russia” - Tuttoggi.info

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Ucraina, Tajani “Sarà Ue a scegliere rappresentante per negoziati pace con Russia”

ItalPress

Ucraina, Tajani “Sarà Ue a scegliere rappresentante per negoziati pace con Russia”

Lun, 11/05/2026 - 12:32

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il negoziatore lo sceglie l’Europa. Dovrà essere scelto collegialmente dai Paesi dell’Unione Europea, l’importante è che l’Europa sia parte del negoziato per arrivare alla pace. Anche perchè avendo imposto le sanzioni alla Russia, per toglierle in caso della fine della guerra, serve l’intervento dell’Unione Europea, quindi sarà il miglior rappresentante possibile, non lo sceglie di certo la Russia il mediatore da parte europea. Valuteranno gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Bruxelles, sulla scelta del negoziatore per l’Unione Europea nel caso prendano il via i negoziati di pace tra Ucraina e Russia. “Bisogna vedere quali sono le intenzioni vere della Russia, se è vero quello che ha detto Putin è ovvio che servirà avviare una fase di dialogo. Noi non siamo mai stati in guerra con la Russia, abbiamo soltanto difeso il diritto dell’Ucraina”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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