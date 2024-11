Ucraina, Tajani “La nostra posizione sull’uso delle armi non cambia” - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La posizione del G7 è chiara, siamo dalla parte dell’Ucraina e continuiamo a sostenerla, questo non vuol dire non lavorare per la pace. Siamo favorevoli ad una Conferenza di pace con la presenza dei russi, dei cinesi, degli indiani e dei brasiliani, e mi auguro che la Cina possa svolgere un ruolo positivo per far comprendere a Mosca che bisogna smetterla con questa guerra insensata. Certo, la presenza di militari nordcoreani non è un bel segnale, bisogna impedire che ci sia un’escalation”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue Affari Esteri a Bruxelles.“La nostra posizione sull’uso delle armi da parte dell’Ucraina non cambia, per noi si possono usare solo all’interno del territorio ucraino. Andiamo avanti in questa direzione”, ha aggiunto.

