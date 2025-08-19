 Ucraina, Tajani “A Washington passo avanti verso la pace” - Tuttoggi.info
Ucraina, Tajani “A Washington passo avanti verso la pace”

Ucraina, Tajani “A Washington passo avanti verso la pace”

Mar, 19/08/2025 - 14:48

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – I colloqui tenuti a Washington sono “un passo in avanti della direzione della pace che va costruita”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Berna, in Svizzera. “C’è ancora molto lavoro da fare, però mi pare che la decisione di avere un confronto a due, Putin-Zelensky e poi allargato al presidente degli Stati Uniti, sia una decisione che ci fa ben sperare per la conclusione della guerra entro la fine dell’anno”, ha dichiarato. “E’ bene anche la forte presenza dell’Europa, ed è benissimo che sia stata accolta la proposta italiana di garantire la sicurezza dell’Ucraina in futuro con una sorta di copia dell’articolo 5 della Nato”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

