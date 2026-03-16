Ucraina, Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar - Tuttoggi.info

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Ucraina, Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar

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Ucraina, Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar

Lun, 16/03/2026 - 20:03

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(Adnkronos) – L’attore americano Sean Penn oggi a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky dopo aver dato buca alla cerimonia degli Oscar in cui è stato premiato, con la sua terza statuetta, per il ruolo in ‘Una battaglia dopo l’altra’.  

Zelensky lo ha ringraziato, definendolo “un vero amico dell’Ucraina”, per il sostegno continuo che ha offerto a Kiev “sin dal primo giorno dell’invasione su larga scala e anche oggi”. Penn è stato in Ucraina diverse volte dal febbraio del 2022.  

Zelensky ha poi diffuso un’immagine dell’incontro accompagnata da un messaggio: “Sean, grazie a te sappiamo cos’è un vero amico dell’Ucraina. Sei stato al fianco dell’Ucraina fin dal primo giorno della guerra su vasta scala. Questo è ancora vero oggi. E sappiamo che continuerai a stare al fianco del nostro Paese e del nostro popolo.” 

La 98ª edizione della cerimonia degli Academy Awards si è tenuta a Los Angeles il 15 marzo. Sean Penn è stato premiato come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione, ma non si è presentato. 

 

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