Ucraina-Russia, Vance: "Accordo non farà felici Kiev e Mosca" - Tuttoggi.info

 Ucraina-Russia, Vance: "Accordo non farà felici Kiev e Mosca"
Ucraina-Russia, Vance: “Accordo non farà felici Kiev e Mosca”

Ucraina-Russia, Vance: "Accordo non farà felici Kiev e Mosca"

Dom, 10/08/2025 - 18:03

(Adnkronos) – “Cercheremo di trovare un accordo che consenta a ucraini e russi di vivere in relativa pace, con lo stop alle uccisioni. L’accordo non renderà super felici né gli ucraini, né i russi. Saranno insoddisfatti”. E’ la previsione di JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, in vista dell’incontro che il presidente americano Donald Trump avrà con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska nel giorno di Ferragosto. Non è chiaro se il vertice coinvolgerà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Putin ha sempre detto che non avrebbe mai trattato con il presidente Zelensky. Il presidente Trump ha cambiato tutto questo”, dice Vance a Fox News. 

“Non sarebbe così produttivo” un eventuale incontro tra Putin e Zelensky, prima del summit tra Trump e lo stesso Putin, dice Vance. “Naturalmente, condanniamo l’invasione. Non ci piace che le cose siano andate così, ma bisogna fare la pace”, ha aggiunto Vance, precisando che Washington sta comunque lavorando a un vertice tra i leader dei due Paesi in guerra. 

“L’amministrazione Trump non vuole più finanziare la difesa dell’Ucraina contro l’invasione russa, ma è d’accordo sul fatto che l’Ucraina acquisti armi americane da aziende Usa con il sostegno europeo”, ha affermato Vance. 

“Vogliamo arrivare a una soluzione pacifica di questa questione”, ha premesso Vance. “Vogliamo fermare le uccisioni. Ma gli americani, credo, sono stanchi di continuare a inviare il loro denaro, i dollari delle loro tasse, a questo specifico conflitto. Se però gli europei vogliono farsi avanti ed effettivamente acquistare le armi da produttori americani, per noi va bene. Ma noi non finanzieremo più”, ha aggiunto il vice presidente. 

 

