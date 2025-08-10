 Ucraina, Russia attacca leader europei: "Dichiarazione è un altro volantino nazista" - Tuttoggi.info
Ucraina, Russia attacca leader europei: “Dichiarazione è un altro volantino nazista”

Dom, 10/08/2025 - 13:03

(Adnkronos) – La dichiarazione dei leader europei sui negoziati sull’Ucraina è “un altro volantino nazista”. Ad attaccare all’indomani della nota congiunta firmata dalla premier Giorgia Meloni, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier britannico Keir Starmer, dal cancelliere tedesco Friedric Marz, dal presidente finlandese Alexander Stubb, dal premier polacco Donald Tusk e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in vista del vertice tra Trump e Putin, è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.  

“L’ufficio di Zelensky” ha pubblicato una dichiarazione congiunta dei leader di alcuni paesi dell’Ue e di Ursula von der Leyen, chiedendo un cessate il fuoco. Ma non (un cessate il fuoco, ndr) del tipo che si otterrebbe interrompendo le forniture di armi ai terroristi di Kiev. Al contrario, un altro volantino nazista sostiene che il successo nel raggiungimento della pace in Ucraina possa essere ottenuto solo esercitando pressioni sulla Russia e sostenendo Kiev”, scrive Zakharova, descrivendo il rapporto fra presidenza ucraina e Ue come “necrofilia”.  

 

