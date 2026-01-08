 Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce - Tuttoggi.info
Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce

Gio, 08/01/2026 - 10:03

(Adnkronos) – Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha dichiarato sui social media Oleksy Kuleba, vice primo ministro per la ricostruzione dell’Ucraina, aggiungendo che “i lavori di riparazione proseguono nella regione di Dnipropetrovsk per ripristinare la fornitura di riscaldamento e acqua a oltre un milione di utenti”.  

Le unità di difesa aerea hanno neutralizzato 31 droni russi sul territorio della regione di Dnipropetrovsk. Non sono state riportate vittime  

 

