“Quello che sta accadendo in queste ore è qualcosa di terribile, si tratta di un attacco brutale al popolo ucraino al quale va tutta la nostra solidarietà e vicinanza”. Lo afferma la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, a margine di un evento a Roma, in merito alla guerra in Ucraina.

