Ucraina, Mosca: "Ucciso Yuri Previtali, foreign fighter italiano" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un foreign fighter italiano che ha combattuto per le forze armate ucraine, Yuri Previtali sarebbe stato ucciso. A riferirlo è stata l’agenzia di stampa russa ‘Tass’ che cita Vladimir Rogov, il presidente della commissione per la sovranità della Camera della Federazione russa. Ma al momento non ci sono conferme alla notizia della morte di Previtali che qualcuno sostiene di avere visto oggi stesso a Kiev.

“Yuri Previtali che proveniva da Bergamo è stato ucciso”, ha scritto Rogov sul canale Telegram. Nel dicembre del 2023 Previtali, che all’epoca aveva 28 anni, era statato intervistato da ‘Corriere di Bergamo’.

Nell’ultimo post pubblicato lo scorso 25 marzo su Facebook, Yuri Previtali scriveva: “Dopo due anni in combattimento l’Ucraina mi riconosce lo status di Veterano. Ottenerlo è stata un pò un odissea, ne avevo diritto già dal 2023, ma mi trovavo in Unità militari che avevano grossi problemi con la Burocrazia. Un enorme grazie al mio avvocato che ha preso a cuore questa lotta e mi ha aiutato a far rispettare i miei diritti Gloria all’Ucraina”