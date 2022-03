“Un’equipe di pediatri e neonatologi pronti a partire per il confine ucraino per favorire il trasporto a Milano di bambini e ragazzi che necessitano cure e ricovero in una struttura ospedaliera”. Lo rende noto la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, a margine della seduta consiliare a Palazzo Pirelli.

fmo/pc/mrv/red