Ucraina, Moratti "Conte continua a dire bugie, io sostengo Kiev" - Tuttoggi.info

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Ucraina, Moratti “Conte continua a dire bugie, io sostengo Kiev”

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Ucraina, Moratti “Conte continua a dire bugie, io sostengo Kiev”

Dom, 12/07/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Giuseppe Conte continua a dire bugie agli italiani: negare la minaccia della Russia all’Europa significa minimizzare una minaccia reale. E mentre Conte stravolge anche le analisi della NATO, la Russia di Putin continua a bombardare le città ucraine, i civili indifesi, i bambini. E Mosca continua a minacciare l’Europa”. Lo ha detto l’eurodeputata del PPE e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, in un videomessaggio sui social. “Ma le parole di Conte non sono solo parole: sono anche posizioni politiche – ha proseguito -. E lo dimostrano i fatti, perché ancora questa settimana, al Parlamento europeo, i 5 Stelle hanno votato contro il sostegno all’Ucraina. Quando si tratta di difendere la libertà, la democrazia, i valori fondanti, la pace, i valori fondanti della nostra Europa, i 5 Stelle non si smentiscono mai. Io sto dalla parte della libertà e della democrazia. Per questo sostengo, continuo a sostenere, l’Ucraina, perché l’Ucraina difende i valori fondanti dell’Europa, difende la nostra libertà, difende la pace in Europa”, ha aggiunto.
col3/mca1
(Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)

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