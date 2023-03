sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)

“L’Italia sta inviando all’Ucraina materiali e componenti già in suo possesso, noi inviamo armi all’Ucraina anche per tenere lontana la guerra dall’Europa e da casa nostra”. Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato sul prossimo Consiglio europeo.