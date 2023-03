sat/gtr

(Fonte: Palazzo Chigi)

Sulla guerra in Ucraina l’Italia “condivide con l’India l’auspicio che Nuova Delhi possa, in qualità di presidente del G20, svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale, verso una pace giusta”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Nuova Delhi dopo l’incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi.