Ucraina, Meloni a Zelensky: "Puoi contare su di noi per tutto il tempo necessario" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Caro Volodymyr, sono qui per dirti che puoi continuare a contare su di noi, per tutto il tempo necessario”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo al summit per la pace in Ucraina in corso al Buergenstock, un resort extralusso affacciato sul Lago dei Quattro Cantoni, nella Svizzera centrale. “Continueremo a fare ogni sforzo possibile – continua – per tenere tutti i partner internazionali impegnati, dato che anche loro stanno soffrendo le conseguenze globali di questo conflitto. Intendiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per trasformare un futuro di pace e di liberà per l’Ucraina in realtà”, conclude.