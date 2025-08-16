 Ucraina, Melania Trump e la battaglia per i bambini rapiti: la lettera a Putin - Tuttoggi.info
Ucraina, Melania Trump e la battaglia per i bambini rapiti: la lettera a Putin

Sab, 16/08/2025 - 13:03

(Adnkronos) – Donald Trump ha consegnato a Vladimir Putin una lettera della moglie Melania sulla “piaga dei bambini in Ucraina e Russia”. Lo rivela la Reuters. secondo quanto riferiscono diversi media, citando due fonti della Casa Bianca. La lettera della first lady di origine slovena è stata consegnata personalmente dal presidente americano al presidente russo in occasione del summit di Anchorage. 

L’iniziativa Bring Kids Back UA ha formalmente espresso apprezzamento nei confronti di Melania Trump, per la sua espressa preoccupazione riguardo alla situazione dei minori ucraini. La dichiarazione, pubblicata sull’account ufficiale dell’iniziativa e riportata da Ukrinform, recita testualmente: “Profonda gratitudine alla first lady degli Stati Uniti per la sua profonda preoccupazione per il destino dei bambini ucraini. Ogni parola di sostegno li avvicina alle loro famiglie, alle loro comunità e alle loro case”. 

Anche Andriy Yermak, capo dell’ufficio del Presidente ucraino, ha espresso gratitudine: “Grazie per la tua leadership”, su legge in un post su X. 

 

 

 

