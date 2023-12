Ucraina, Mattarella "Kiev ancora impegnata a difendersi" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo un altro anno di guerra, l’Ucraina soffre incredibilmente con conseguenze drammatiche a livello planetario”. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto dal Quirinale in occasione del discorso di auguri al corpo diplomatico militare. “Un anno fa in questa stessa occasione – ha esordito Mattarella – concludevo il mio saluto auspicando il ripristino di una pace giusta per l’Ucraina. Dobbiamo invece constatare, purtroppo, che non soltanto Kiev è ancora impegnata a difendersi dall’inaccettabile aggressione russa, ma che molte altre aree del nostro globo sono oggi in condizioni di maggiore precarietà rispetto allo scorso anno. Come non era difficile immaginare, a causa dello sconvolgimento di valori indotto dall’attacco alle regole della comunità internazionale, l’aggressione alla stabilità e alla pace si è riverberata in negativo in tutte le aree del globo e su tutti i dossier, da quello del contrasto alle mutazioni climatiche a quello della sicurezza alimentare, con il pericolo di rendere popolazioni del mondo più povere e meno sicure, a quello dello spazio che rischia di trasformarsi, da ambito di collaborazione scientifica a vantaggio dell’umanità, in ambito, oltre che di competizione commerciale, di contrapposizione militare, con drammatiche prospettive per il pianeta su cui, tutti, viviamo”.

tvi/gsl (Fonte video: Quirinale)