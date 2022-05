sat/gtr (fonte video: Quirinale)

“Siamo al fianco delle ragioni del popolo ucraino, e mentre è in gioco il destino dell’Europa appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la cultura possa costituire un veicolo di pace”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento a Braga, in Portogallo, durante la riunione Cotec.