Ucraina, Mattarella "Dall'Europa serve risposta unitaria e coerente" - Tuttoggi

“L’Europa è un bersaglio di questa guerra. Ne sono sfidati i principi di civiltà, i valori che si sono affermati come risposta dei popoli alla barbarie della Seconda guerra mondiale e delle dittature che l’hanno provocata”. Lo ha detto il presidente dellaRepubblica, Sergio Mattarella, in merito alla guerra in Ucraina, intervenendo alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al merito del lavoro”.