 Ucraina, Macron e l'incontro con Putin. Mosca: "Siamo disponibili" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ucraina, Macron e l’incontro con Putin. Mosca: “Siamo disponibili”

tecnical

Ucraina, Macron e l’incontro con Putin. Mosca: “Siamo disponibili”

Dom, 21/12/2025 - 12:03

Condividi su:

(Adnkronos) – In vista un colloquio fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin. “Nei prossimi giorni” l’Eliseo renderà note le modalità. Il Presidente russo ha espresso la sua disponibilità al dialogo con la controparte francese, ponendo come condizione “una reciproca volontà politica”, come ha spiegato il portavoce Dmitry Peskov dopo che Macron ne aveva parlato al vertice Ue di giovedì. 

L’Eliseo “ha accolto positivamente questa disponibilità per tale passo”. Macron aveva già parlato di un possibile incontro con Putin dopo il Consiglio europeo: “Tornerà ad essere utile parlare con Vladimir Putin. Vedo che ci sono persone che stanno parlando con Vladimir Putin”, ha aggiunto, riferendosi in particolare al presidente americano Donald Trump.  

“Quindi penso che noi, europei e ucraini, abbiamo interesse a trovare il quadro per riprendere questa discussione nella giusta forma. Altrimenti, discutiamo tra di noi con i negoziatori che discuteranno da soli con i russi, cosa che non è ottimale”, aveva concluso. Macron era stato inoltre uno degli ultimi leader europei a parlare con Putin prima dell’inizio della guerra in Ucraina nel 2022. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!