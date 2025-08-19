 Ucraina, La Russa “Speranze per pace giusta non sono più una chimera” - Tuttoggi.info
Ucraina, La Russa “Speranze per pace giusta non sono più una chimera”

ItalPress

Mar, 19/08/2025 - 15:33

ROMA (ITALPRESS) – “Le speranze per una pace giusta e duratura non sono più una chimera. Senza l’eroica volontà degli ucraini, con l’aiuto dell’Occidente, di resistere all’aggressione russa non ci sarebbero mai state concrete possibilità di accordi per far cessare la guerra ma solo la resa e la pace dei cimiteri. L’Italia è con Giorgia Meloni assieme ai Paesi europei per difendere il diritto alla inviolabilità di ogni confine nazionale contro ogni aggressione”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

